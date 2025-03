Ilfoglio.it - Tutti scatenati sulle tracce della bestemmia di Lautaro

Fatemi brindare al Liverpool corsaro a Parigi, perché ha dimostrato che il calcio è qualcosa che va oltre la masturbazione mentale degli Xg e il gioco propositivo. Non brindo invece alla ormai dadileggiata maglia inclusiva del Milan, quella del definitivo inabissamento del povero Conceição (ma chi glielo ha fatto fare), né al solito balbettante Manchester United in Europa League (meno male che ci sono le inglesi in Champions). Tutte cose brutte, ma mai quanto le idee di Gerard Piqué, su cui dirò anche io – brevemente – la mia. L’ex difensore catalano ha, per dirla come la direbbe Macron, rotto le palle: non contento di avere inventato quella grandiosa puttanataKings League, caricatura grottesca del calcio, dopo avere fatto diventare la Coppa Davis un torneo da circolo amatoriale, e dopo avere mollato Shakira, continua a imperversare sui media facendo proposte omicide per cambiare in peggio gli sport più belli del mondo.