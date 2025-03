Quotidiano.net - Tutti pazzi per il true crime. Se è falso, meglio

Lo scorso agosto Elizabeth Hernandez, reporter del Denver Post, si è imbattuta in un video su Youtube intitolato “Husband’s Secret Gay Love Affair with Step Son Ends in Grisly Murder”. Con quasi 2 milioni di visualizzazioni, in 26 minuti il video raccontava in modo accattivante di un cruento omicidio avvenuto a Littleton, Colorado, proprio dove risiede la reporter. Hernandez si è subito domandata come fosse possibile che la notizia non si trovasse da nessun’altra parte – incluso lo stesso Denver Post. Non ci è voluto molto per scoprirlo: la notizia era falsa e il video, caricato dal canale “Case Files”, era stato creato con l’intelligenza artificiale generativa. L’effetto domino è stato immediato: il canale, in rapidissima ascesa su YouTube, è stato chiuso poco dopo dalla piattaforma.