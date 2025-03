Metropolitanmagazine.it - Tutte le ex di Michele Morrone, dalla moglie Rouba Saadeh a Maya Jama, anche l’italiana Elena d’Amario

Leggi su Metropolitanmagazine.it

si è sposato nel 2014 con, una stilista libanese collaboratrice di Elie Saab, che è diventata madre dei loro due figli e da cui ha divorziato nel 2018 dopo essere stati insieme per quasi otto anni. La separazionesua famiglia e dai suoi figli che ha lasciato – ammette – per inseguire il sogno di diventare un attore, sono stati la causa perdi una profonda depressione nel 2018«Conosco la mia exin piazza Duomo. Era una turista libanese: dopo alcuni giorni vado in Libano, mi sposo e nascono Brando e Marcus», racconta. Ancora passione. Fino a quando la nuova passione non intralcia la prima, quella originaria. «È la prima volta che lo dico, ma la vita da padre e da marito mi stava portando viamia grande passione e io non potevo permettermi questa cosa», racconta.