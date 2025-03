Ilgiorno.it - Tutt’altro che un gioco. L’azzardo via Internet conquista i ragazzini: 63mila finiscono ogni anno nei guai

Legnano (Milano), 8 marzo 2025 – Per molti è diventatoche une, malgrado le innumerevoli campagne informative, la cifra investita nelaumenta, con un’impennata nel corso del 2023 e un trend che prosegue: i 110,4 miliardi giocati nel 2019 in Italia infatti sono diventati quasi 148 nel 2023. E anche il Legnanese ha seguito la stessa tendenza, facendo registrare un aumento del denaro speso e per la prima volta un’equa suddivisione tra il canale fisico e quello telematico, con quest’ultimo che tende a prevalere, come già avvenuta su s cala nazionale. I numeri del problema A fare il punto ha pensato il seminario organizzato a Palazzo Leone da Perego “Ild’azzardo è di casa. Ild’azzardo fisico e online nei territori del Legnanese e Castanese: verso un’attivazione di comunità“.