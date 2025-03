Ilgiorno.it - “Tutta fufa”. Merce scadente sulle bancarelle

Leggi su Ilgiorno.it

MagniConoscendo il mio amore per il dialetto una amico al bar mi ha buttato lì: "Perché se dìs ””, se la voeur dì?" Conosco il significato di “” ma per rivelarlo mi divertirò raccontando una storiella in cui il termine è protagonista. Eccola. Di solito il giovedì mattina gli amici invece di andare al bar vanno al mercato. Nonostante i super market fioriscano ovunque, lecon i loro venditori hanno ancora un bel successo. Il vecchio mercato con i banchi è sempre amato da tanta gente perché qui vi è ancora quel contatto umano, quel dialogo tra l’acquirente e il venditore. Ha un suo pregio anche il “tira e molla” sul prezzo della. Invece al super mercato al massimo c’è un sorriso lieve della cassiera, quando c’è. Gli amici del bar però ci vanno anche non solo per ritrovarsi ma per incontrare conoscenti con i quali hanno solo questa occasione per fare una chiacchierata.