Tutor sulla A11, via ai controlli. Dove sono, come funzionano e multe: la guida

Firenze, 8 marzo 2025 – Occhio al tachimetrostrada per il mare. Dopo mesi di prove e collaudi, da ierientrati ufficialmente in funzione su 26 nuove tratte autostradali i dispositivi3.0 lungo la rete gestita da Autostrade per l’Italia, messi a terra dal dipartimento per la pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. A queste latitudini, l’A11 Firenze Mare è divenuta osservata speciale in entrambe le direzioni nel tratto che collega Montecatini Terme a Prato Est. In soldoni, guai a superare il limite,consentito, dei 130 chilometri orari. Il sistema implementato in collaborazione con la Polizia di Stato andrà a calcolare il tempo di percorrenza media della tratta interessata. Se al volante si è premuto troppo il piede sull’acceleratore, l’epilogo sarà quello di una sanzione per superamento dei limiti di velocità.