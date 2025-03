Quifinanza.it - Tutor 3.0 su 26 autostrade, cos’è e dove si rischia la multa per eccesso di velocità

Su 26 nuove tratte delleitaliane arriva il3.0: dal 7 marzo i nuovi dispositivi vengono messi progressivamente in funzione fra le più trafficate arterie da Nord a Sud dello Stivale.Con il posizionamento di questi dispositivi di ultima generazione, la rete autostradale è coperta da, complessivamente, in 178 tratte per un totale di 1.800 chilometri.Come funziona il3.0Come è noto, ilè un sistema di rilevamento dellamedia che utilizza telecamere posizionate a distanza lungo un tratto autostradale per calcolare il tempo impiegato da un veicolo per percorrerlo e verificare se ha superato i limiti di.Con il3.0 cambia qualcosa: i sistemi tecnologici della piattaforma sono costituiti da radar, telecamere, server periferici e un sistema centrale, una combinazione di tecnologie in grado di rilevare lamedia del veicolo, segnalandolo, per opportune verifiche, in caso di superamento dei limiti, in caso di circolazione su corsie non consentite e in caso di verifica del mancato rispetto dell’obbligo di destra da parte dei veicoli pesanti.