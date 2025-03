Lanazione.it - Turismo, Property managers: "Bene impugnare legge Toscana"

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 8 marzo 2025 - "Finalmente un segnale chiaro a tutela della proprietà privata e della libertà d'impresa. Il Governo ha riconosciuto ciò che abbiamo sempre denunciato: questaregionale è profondamente sbagliata e discriminatoria, perché crea una disparità ingiustificata tra il settore alberghiero e quello delle locazioni brevi, penalizzando migliaia di imprenditori e lavoratori del nostro settore". Così in una nota Lorenzo Fagnoni, presidente diItalia e ceo di ApartmentsFlorence, commentando l'impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri della legg e suldella Regione. "Le locazioni brevi sono una realtà essenziale per l'accoglienza turistica in Italia. Limitare questa attività - dice Fagnoni - significa colpire non solo gli imprenditori del settore, ma anche un indotto che coinvolge migliaia di lavoratori.