Trump valuta il ritiro di 35.000 soldati Nato dalla Germania: possibile spostamento in Ungheria

Donaldstarebbendo ildi 35.000americani stanziati innell’ambito della, con l’ipotesi di un loro trasferimento in. La notizia, riportata dal quotidiano britannico The Telegraph, si basa su fonti vicine all’amministrazione statunitense.Secondo quanto riferito, la decisione sarebbe motivatacrescente irritazione dell’ex presidente nei confronti dei leader europei, accusati di voler “spingere per la guerra”. Ilridispiegamento delle truppe in, paese che mantiene un rapporto positivo con Mosca, segnerebbe un ulteriore strappo nei già fragili equilibri all’interno della. Viktor Orbán, premier ungherese, si è recentemente opposto agli aiuti europei all’Ucraina, confermando la linea di distacco da Bruxelles e il suo atteggiamento più conciliante verso il Cremlino.