Ilfattoquotidiano.it - Trump silura Zelensky e il presidente argentino Milei cancella tutti i post insieme all’ (ex) amico ucraino

C’era una volta unultraliberista che sosteneva, a parole, la lotta del leader di un paese invaso dalla Russia. E che ci teneva a farlo sapere, riempiendo i social di foto di incontri e attestazioni di stima. Poi è arrivato Donaldche con Volodymyr Zelensy proprio non va d’accordo e che trova, per suo stessa ammissione, molto più semplice dialogare con Vladimir Putin.Ma Javierè anche un fan sfegatato die del suo sodale Elon Musk che si ispirano agli stessi suoi principi e sono, come lui, piuttosto insofferenti alle regole e ai contrappesi delle democrazie. E così tocca buttare qualcuno giù dalla torre, pazienza se a precipitare sono anche la coerenza e i principi.Da un giorno con l’altro, riporta la stampa argentina,che ritraevanosono spariti da profili social del