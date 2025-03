Notizie.com - Truffe online, l’Agenzia delle Entrate lancia l’allarme: i consigli per difendersi dalle frodi

Leggi su Notizie.com

Nei giorni scorsi,ha voluto mettere in guardia i contribuenti su una nuova truffa che sta circolando di recente: come riconoscerla e cosa fare.: iper(Foto da Ansa) – Notizie.comUna nuova campagna di phishing sta circolando in questi ultimi giorni prendendo di mira numerosi utenti. A segnalarlo un avviso pubblicato sul proprio sito internet dalche ha voluto mettere in guardia in contribuenti.In questo caso, come era già accaduto in passato, gli utenti ricevonoemail in cui si parla di fantomatiche raccomandate da visualizzare cliccando su un link riportato nel testo. In realtà, si tratta die l’obiettivo dei criminali è quello di impossessarsi dei dati della vittima per utilizzarli per scopi illeciti o sottrarre denarocarte di credito.