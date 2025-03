Tripletta svizzera nella discesa maschile di Kvitfjell | von Allmen davanti a Odermatt Paris 6 Le pagelle

Leggi su Sportface.it

Ancora gli svizzeri, sempre gli svizzeri:, penultimo appuntamento della Coppa del mondo 2024/2025 di sci alpino prima delle finali di Sun Valley, arriva un’altraelvetica dopo che ieri la squadra rossocrociata si è dovuta inchinare a Dominik. In “gara-2” in Norvegia, a vincere è Franjo voncon il tempo di 1:45.46, con un vantaggio di 28 centesimi su Marco. Gran gara di von, che gestisce bene qualche sbavatura, soprattuttoparte alta, recuperando precisione e soprattutto velocitàseconda parte. In questo modo, Franjo tiene aperta la classifica di disciplina, visto che ora il distacco è di 83 punti: si deciderà tutto, quindi,prova che si terrà alle finali di Sun Valley.A completare il podio è Stefan Rogentin, che con il pettorale numero 3 trova subito un buon feeling facendo la differenza soprattuttoparte alta.