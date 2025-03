Thesocialpost.it - Trieste, incendio nell’ex Ospedale militare: fiamme e colonna di fumo visibile in città

– Un grossoè divampato nel pomeriggio in una delle ultime palazzine del comprensorio dell’ex, oggi trasformato in campus universitario. Lesi sono propagate rapidamente all’interno dello stabile, che, secondo le prime informazioni, sarebbe disabitato come gli edifici adiacenti.L’è di notevoli dimensioni, tanto che i vigili del fuoco stanno impiegando molto tempo per riuscire a penetrare nella struttura e domare il rogo. Sul posto stanno operando due squadre della sede centrale, supportate da autobotte e autoscala, sotto il coordinamento del funzionario di guardia e del Comandante.Dall’edificio si leva un’alta e densadida diversi punti della, suscitando allarme tra i residenti. Al momento non è stato accertato se all’interno dello stabile, al momento dello scoppio dell’, fosse presente qualcuno.