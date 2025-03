Trevisotoday.it - Treviso in trasferta a Milano, Vitucci: «C’è voglia di riscatto»

Leggi su Trevisotoday.it

Nuovaall’orizzonte perBasket. La Nutribullet giocherà sul parquet dell’Olimpia, che arriva dalla sconfitta casalinga in Eurolega per 76-100 contro il Fenerbahçe Istanbul. Perc’è un duplice obiettivo: vincere per la prima volta al Forum di Assago dal ritorno in.