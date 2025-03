Lanazione.it - Treni, stop Pisa-La Spezia per la manutenzione a due ponti

, 7 marzo 2025 - Sulla linea ferroviaria- Lasono in programma dalle ore 23 di venerdì 21 e per tutta la giornata di sabato 22 e domenica 23 marzo lavori distraordinaria per i quali è necessario interrompere la circolazione traCentrale e Forte dei Marmi (Lucca).talia dovrà sospendere la circolazione in questo tratto: coinvolti anche Frecce e Intercity oltre airegionali. Gli interventi di Rfi (Gruppo Fs) interessano dueferroviari. Il primo a un torrente in attraversamento dei binari tra Pietrasanta e Forte dei Marmi che sarà sostituito con elementi scatolari prefabbricati, mentre il secondo è quello sul fiume Morto in località Campaldo trae Torre del Lago, dove sarà fattaagli appoggi della travata metallica. Durante il cantiere sulla linea- Laè prevista una riprogrammazione dei servizi a lunga percorrenza e regionali con cancellazioni, limitazioni, variazioni di orario e deviazioni di percorso.