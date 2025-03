Ilrestodelcarlino.it - Treni, lavori sull’alta velocità: quanto ritarderanno ad agosto 2025

Bologna, 8 marzoal rallentatore. Accade tutto nella settimana centrale, a cavallo del 15, quando si presume che chi viaggia per lavoro sia fermo e a essere penalizzata sia ‘solo’ la clientela turistica. Ci siamo abituati, la scenografia è la stessa dello scorso anno a Ferr: binari punteggiati dai cantieri. Così l’alta– Italo etalia – riprogramma i tempi di percorrenza delle principali tratte allungandoli di una o due ore, ma il prezzo del biglietto rimane invariato. Milano-Bologna: tempi di percorrenza Ritardi che inevitabilmente passeranno per Bologna, considerando che una delle principali tratte interessate daiè la Milano-Roma, per la quale, dall’11 al 17, sono previsti 100 minuti (un’ora e 40) in più, con ripercussioni su Firenze e Napoli.