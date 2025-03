Ilrestodelcarlino.it - Trattative per una discoteca: "Ma non in centro, è impensabile". Battino pensa all’area portuale

"Lainstorico è. Surreale". È categorico il sindaco di Ancona Daniele Silvetti che, intervenendo all’iniziativa sugli "Spazi rigenerati e rigeneranti" organizzata dall’Arci dal circolo Erèsia, ha chiarito la posizione dell’amministrazione sulla possibilità di aprire una sala da ballo all’interno delle mura cittadine. "Le discoteche hanno bisogno di posti auto, uscite di sicurezza e metrature importanti. Hanno esigenze di grandi numeri incompatibili con i centri storici. Un tempo c’erano discoteche anche in via Trieste, oggi si fanno in periferia". Quindi, quale zona è interessata dallein atto? "Il perimetro della città è ampio" ha risposto il sindaco. Poi è intervenuto l’assessore all’Economia della notte Marcoche ha aggiunto: "Non c’è nessuna trattativa nella zonastorico, ma entro i confini comunali, anche raggiungibili a piedi.