Unlimitednews.it - Trasporto pubblico locale, martedì 1 aprile nuovo sciopero di 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo proclamato una nuova azione didi 24 ore perdopo che la seconda fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si è conclusa con esito negativo in sede ministeriale senza le risposte che attendevamo”. A riferirlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, che annunciano così unodi 24 ore delper la giornata di, aggiungendo che “le lavoratrici e i lavoratori delmeritano il rinnovo del contratto nazionale”.“Continuiamo a rivendicare – spiegano le organizzazioni sindacali – la piena validità e operativà delle intese contrattuali sottoscritte senza ulteriori verifiche e condizioni. Il mancato adempimento di quanto previsto non puó che tradursi in una fase di mobilitazione che dovremo continuare a mantenere fino quando parti datoriali e istituzioni onoreranno gli impegni presi”.