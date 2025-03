Sololaroma.it - Trappola Empoli, occhio agli esterni: ma la Roma sa come far male

Non finirà mai di sorprenderci quanto la testa incida sulle prestazioni dei calciatori, e lane è l’esempio più lampante. Gli interpreti sono gli stessi di pochi mesi fa, quando l’unico orizzonte possibile sembrava essere la salvezza, per evitare il peggio in una stagione da buttare. Ora la realtà vede la squadra in procinto di viaggiare verso Bilbao per il ritorno degli ottavi di Europa League, forte del piccolo vantaggio accumulato grazie a 2-1 maturato all’Olimpico, ed in piena corsa per i posti europei in campionato, a 2 punti dalla Fiorentina 7ª e 4 dal Bologna 6°.Merito chiaramente di un Ranieri che sta andando oltre ogni più rosea aspettativa, l’ennesimo capolavoro di una carriera fantastica, proseguita in panchina solo per la sua “bambina” in difficoltà. Nel 2025 nessuno ha avuto un andamento uguale ai giallorossi: 23 punti in 9 partite di campionato, con solo Bologna e Napoli capaci di portare a casa almeno un punto.