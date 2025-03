Biccy.it - Transizione di Urtis: “Intervento di mastoplastica additiva”

Lo scorso dicembre Jennyin un’intervista rilasciata a Grazia Sambruna su Mow Mag ha fatto coming out rivelando di essere “una donna trans” ed ha anche parlato del suo ex fidanzato e dei problemi avuti con i suoceri, che poi hanno portato alla rottura della relazione. Poco fa una cara amica di Jenny ha fatto una rivelazione su una decisione presa dalla nota chirurgo dei vip in merito alla sua. Deianira Marzano su Instagram ha scritto: “Spoiler su Giacomo, la nostra Jenny questo mese si sottoporrà ad undi“. Nulla di sorprendente, Jenny infatti nei mesi scorsi non aveva escluso la possibilità di sottoporsi a questo tipo di.meride embed="25761"Jennya La Zanzara: “Sono incompleto? Al momento no”.