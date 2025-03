Iltempo.it - Transfemministe con la kefiah contro Israele e Pro Vita: il video choc | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

Come da copione, ledi Non Una Di Meno hanno sfruttato l'occasione della Giornata internazionale della Donna per sbandierare la, scendere in campo e intonare slogan vergognosie Pro. È successo all'università di Bergamo, dove un gruppo di studentesse e studenti appartenenti al movimento femminista e transfemminista è salito in cattedra, ha esposto uno striscione e ha gridato al patriarcato. "Il vero nemico è il patriarcato. La donna partigiana ce l'ha insegnato. Insieme siam partite, insieme torneremo. Non una di meno", hanno urlato. Il solito refrain. "Tra le tante iniziative per l'8 marzo ce ne sono due che non possiamo fare a meno di stigmatizzare. Entrambe hanno per protagoniste associazioni accolte nel Consiglio delle Donne cittadino. Questo evento, dell'associazione culturale Italia -, ha per titolo 'I diritti delle donne in medio oriente', e lascia che a declinare questi diritti sia chi conosce solo la visione coloniale di ciò che una donna dovrebbe essere.