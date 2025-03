Thesocialpost.it - Tragico incidente sulla SR69: un morto e un ferito grave a Laterina Pergine Valdarno

Unstradale si è verificato nella notte di venerdì 7 marzo, tra Montalto e Poggio Bagnoli, nel comune di. Il bilancio è drammatico: un uomo ha perso la vita, mentre un’altra persona è rimastamente ferita ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Siena.La dinamica dell’non è ancora chiara, ma dalle prime informazioni sembra che siano stati coinvolti due veicoli, con una delle auto che si sarebbe ribaltata fuori dalla carreggiata.Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Vista la gravità della situazione, è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso per il trasporto delin ospedale. Per l’altra vittima, invece, i medici non hanno potuto fare nulla: il decesso è stato constatato sul luogo dell’