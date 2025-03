Thesocialpost.it - Tragedia, precipita per 50 metri: donna muore sotto gli occhi del marito

Una tragica escursione ha segnato la giornata di ieri sul monte Guglielmo, dove unadi 47 anni ha perso la vitando mentre percorreva un sentiero in una zona particolarmente esposta. L’incidente è avvenuto tra il rifugio Medelet e Punta Caravina, una zona conosciuta per il suo percorso impegnativo.La dinamica dell’incidenteSecondo quanto ricostruito, la, insieme al, stava camminando lungo il sentiero quando, improvvisamente, ha perso l’equilibrio ed è scivolata, cadendo per circa cinquanta.I tentativi di soccorsoNonostante i tempestivi tentativi di soccorso da parte del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, per la 47enne non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori, ma il trauma subito durante la caduta è risultato fatale.