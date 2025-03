Dayitalianews.com - Tragedia in casa questa mattina: un uomo di 66 anni si sente male davanti ai familiari. Purtroppo inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118 che avevano allertato l’eliambulanza. E’ successo ad Aprilia

Intervento immediato del 118 e atterraggio del, ma non c’è stato nulla da fareUnaimprovvisa ha colpitola comunità di, dove undi 66ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione, nel quartiere Primo.A dare l’allarme sono stati i, che accortisi della gravità della situazione hanno immediatamente richiesto l’intervento deidel 118. I soccorritori sono arrivati in pochi minuti e hanno iniziato le manovre di rianimazione, tentando disperatamente di stabilizzare le condizioni dell’.Richiesto l’intervento del, ma il 66enne non ce l’ha fattaVista la criticità della situazione, è statoanche l’elisoccorso, conche è atterrata in un terreno nei pressi di via Scarlatti, pronta a trasferire l’in un ospedale specializzato.