Traffico Roma del 08-03-2025 ore 19 | 30

per l'intera giornata odierna vietata la circolazione in via Lucania per chi proviene da Corso d'Italia in direzione del sottovia Ignazio Guidi per lavori di consolidamento e Restauro delle Mura aureliane deviazione anche per le linee bus oggi e domani limitazioni di sosta e alla circolazione nell'area di Piazza San Pietro e in via la conciliazione Per lo svolgimento dell'evento giubilare dedicato al mondo del volontariato previste Inoltre temporanee chiusure nell'area circostante la basilica disagi al trasporto ferroviario in corso uno sciopero di 24 ore fino alle 21 di questa sera pertanto sono possibili cancellazioni di corse o rallentamenti per il trasporto regionale è garantito il servizio dalle 9 e dalle 18 alle 21 e lo sciopero ricordo non riguarderà la rete Capitolina del trasporto pubblico