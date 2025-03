Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-03-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità fine settimana su oggi e domani per le linee 3:08 per lavori in piazzale Flavio Biondo e per delle potature sulla circonvallazione Gianicolense che stanno comportando la chiusura alda piazza biondo a Piazzale Dunant oggi fino alle 18 e domani tra le 7 e le 18 sono previste modifiche anche per 8 linee di bus potature in corso su viale del Foro Italico oggi e domani fino alle 17 divieti di transito anche nella galleria Giovanni XXIII è in Viale Antonino di San Giuliano da lunedì piccola rivoluzione per le linee scolastiche in servizio nel territorio del decimo Municipio e in particolare nelle zone di AXA Casal Palocco Infernetto Macchia Palocco Ostia Ponente sono previste modifiche gli orari ed i percorsi per saperne di piùmobilita.