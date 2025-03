Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-03-2025 ore 08:30

Luceverdeben trovati dalla redazione per lavori di potatura fino alle 17 di questo pomeriggio chiusa alla galleria Giovanni XXIII e via del Foro Italico da via della Pineta Sacchetti a Corso di Francia in direzione via Salaria la chiusura si ripeterà nello stesso orario domani 9 marzo fino alle 18 di oggi è dalle 17 alle 18 di domani sempre per lavori di potatura chiusa la Circonvallazione Gianicolense tra Viale Trastevere e via Francesco Massi per l'intera giornata odierna vietata la circolazione in via Lucania per chi proviene da Corso Italia in diretta del sottovia Ignazio Guidi per lavori di consolidamento e Restauro delle Mura aureliane deviazione anche per le linee bus oggi e domani limitazioni di sosta e circolazione nell'area di Piazza San Pietro in via della Conciliazione Per lo svolgimento dell'evento giubilare dedicato al mondo del volontariato previste Inoltre temporanea e chiusura l'area circostante la basilica disagi al trasporto ferroviario è in corso uno sciopero di 24 ore fino alle 21 di questa sera pertanto sono possibili cancellazioni di corse rallentamenti per il trasporto regionale garantito il servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 Lo sciopero non riguarda la Reale dei Capitolina del trasporto pubblico per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito