Traffico Lazio del 08-03-2025 ore 17 | 30

luce verdeben trovati dalla redazione senso unico alternato sulla via Flaminia tra Sant'Oreste Civita Castellana per lavori fino alla fine di marzo sulla A12 Roma Civitavecchia chiuso per lavori lo svincolo di Cerveteri in entrata in direzione Civitavecchia riapertura prevista per il prossimo 14 marzo in alternativa è possibile utilizzare l'ingresso di Santa Severa disagi al trasporto ferroviario è in corso uno sciopero fino alle 21 di questa sera pertanto sono possibili cancelni di corse o rallentamenti per il trasporto regionale garantito il servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 lo so però non riguarderà la rete Capitolina del trasporto pubblico da Tiziana Alfa nel tutto Grazie per l'attenzione