Traffico Lazio del 08-03-2025 ore 09 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ben trovati dalla redazione per lavori di potatura fino alle 17 di questo pomeriggio chiusa alla galleria Giovanni XXIII e via del Foro Italico da via della Pineta Sacchetti a Corso di Francia in direzione via Salara la chiusura si ripeterà nello stesso orario domani 9 marzo fino alle 18 di oggi è dalle 17 alle 18 di domani sempre per lavori di potatura chiusa la Circonvalne Gianicolense tra Viale Trastevere e via Francesco Massi per l'intera giornata odierna vietata la circone in via Lucania per chi proviene da Corso d'Italia in direzione del sottovia Ignazio Guidi per lavori di consolidamento e Restauro delle Mura aureliane deviazione anche per le linee bus oggi e domani limitazioni di sosta e alla circone nell'area di Piazza San Pietro della Conciliazione Per lo svolgimento dell'evento giubilare dedicato al mondo del volontariato previste Inoltre temporanee chiusure nell'area circostante la basilica disagi al trasporto ferroviario è in corso uno sciopero di 24 ore fino alle 21 di questa sera pertanto sono possibili cancelni di corse o rallentamenti per il trasporto regionale garanti servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 Lo sciopero non riguarderà le dai Capitolina del trasporto pubblico per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito o appunto luceverde.