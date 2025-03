Sbircialanotizia.it - TRADIMENTO, trame di domenica 9 marzo 2025: l’ombra del ricatto e un doloroso sacrificio

Leggi su Sbircialanotizia.it

Non c’è niente di più sorprendente di quelle alleanze costruite all’improvviso, magari all’ultimo secondo, pur di rovinare qualcuno. Yesim e Nihal, per esempio, sembrano aver trovato un obiettivo comune: ingannare Tarik con la finta storia che Melis sia sua figlia. L’idea di chiedergli 500 mila dollari per mantenere il segreto non è soltanto audace, è . L'articolodidele unè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.