Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 9 marzo: Tarik ha un'altra figlia?

Leggi su Movieplayer.it

Yesim e Nihal tramano alle spalle di, Oltan rischia di morire e molto altro: sono tantissimi i colpi di scena nella puntata diin onda domenica 9. Scopriamo tutto quello che succederà. Appuntamento nella prima serata domenicale con. In onda a partire dalle 21.30 su Canale 5, negli episodi di domenica 9sono tantissimi i colpi di scena in arrivo. Vedremo infatti Yesim e Hihal ingannarefacendogli credere di avere un', Oltan cercherà di proteggere il figlio durante una sparatoria, Ozan e Oylum racconteranno a Guzide cheaveva offerto loro dei soldi per rimanere lontani da lei. Insomma, per chi segue la serie, una serata da non perdere. Dove eravamo rimasti Nell'episodio precedenteaveva compiuto la sua vendetta su Guzide: dopo averla rovinata professionalmente rendendo noto .