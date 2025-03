Ilfoglio.it - Tra eterni liceali e liceali di ritorno

Leggi su Ilfoglio.it

Non chiederti per chi suona la campanella. Nel nostro sterminato liceo classico a cielo aperto, dove tutti i dibattiti ricordano le assemblee in palestra nei giorni dell’occupazione, essa suona per te. Tra Di Battista, il belloccio della II A che è stato in vacanza a Mosca (“io la Russia la conosco bene, non è un paese che ha nel dna la conquista di altri territori”) e Salvini, il ripetente della III C, che propone di sistemare le strade e gli ospedali invece di comprare missili, non si sa chi la spunterà nella gara per essere eletto rappresentante d’istituto. Ma non dovremmo preoccuparci di questi, quanto deidi, ossia di coloro che credevamo adulti e che si riscoprono adolescenti, da Michele Serra (guai a buttare quattrini pubblici “nel pozzo infernale del riarmo generalizzato”) a Massimo D’Alema (“forse avevamo ragione quando, da giovani, urlavamo che l’imperialismo Usa era una barbarie”), per tacere dei tanti prof.