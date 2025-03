Lanazione.it - Toscana e parità di genere, arrivano 400mila euro per la formazione delle imprese

Firenze, 8 marzo 2025 – La Regionea sostegnoche puntano alla certificazione delladi. È aperto da pochi giorni il bando regionale che mette a disposizione 401milaed eroga contributi diretti per la realizzazione di attività formative propedeutiche alla richiestadella prassi Uni/Pdr 125:2022, che prevede l’adozione di un insieme di indicatori inerenti le politiche per larisorse messe a disposizione, 201milaprovengono dal “Fondo per le attività dipropedeutiche all’ottenimento della certificazione delladi”, e i restanti a valere sul Pr Fse+2021-2027. I progetti potranno essere presentati dalle agenzie formative, che avranno l’obbligo di indicare al momento della domanda le(anche cooperative e associazioni) che intendono conseguire la certificazione delladi