Lanazione.it - Toscana delle donne, l’omaggio a Clara Calamai

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 8 marzo 2025 -Mais. Era questo lo pseudonimo con cui si presentò per la prima volta nel 1938 al grande pubblico nel ruolo della Contessa de Lassere, tra i protagonisti del dramma storico-epico "Pietro Micca" che segnò il debutto alla regia di Aldo Vergano. Poi diciotto fotogrammi e settantacinque centesimi di secondo di seno nudo nel celebre "La cenabeffe" (1942) di Alessandro Blasetti le costarono la censura ecclesiastica e il divieto alla visione per i minori di sedici anni. Da allora, la pratesedivenne unadive italiane più note e amate al pari di Alida Valli, Valentina Cortese, Anna Magnani e la sua rivale Doris Duranti; fuggita da Prato per una relazione giudicata scandalosa all'epoca con un rampollo dell'alta società, tentò anche il suicidio prima di arrivare a Roma, dove tra commedie edulcorate da telefoni bianchi e film in costume, conquistò la definitiva consacrazione nei panni di Giovanna Bragana, moglie fedifraga che seduce il vagabondo Gino Costa (Massimo Girotti) nel torbido noir di provincia "Ossessione", diretto nel 1943 da Luchino Visconti ed ispirato liberamente ad "Il postino suona sempre due volte"; e poi in quelli della contadina Velca ne "L'adultera" (1946) di Duilio Coletti, per cui si aggiudicò il Nastro d'Argento come miglior attrice protagonista nella prima edizione del premio.