Torneo dei bar lo spirito giusto per correre

Come aldei bar, alla maniera di Renzaccio Ulivieri. Il Bologna cerca loper affrontare le ultime undici tappe di un percorso che può portarlo al paradiso della Champions oppure sgonfiare i sogni in coda a una stagione comunque eccellente. Per renderla memorabile servono “occ, pazeinzia e bus..” come sintetizzava mirabilmente Arrigo Sacchi. Ma serve loleggero, quello dadei bar, che aiuta ad affrontare una partita dopo l’altra come fossero undici finali. Il Bologna di oggi ha le certezze temperamentali e tecniche per poterlo fare. Ha conquistato sicurezza, padronanza del campo, ha esasperato il gioco di pressione per recuperare la palla alta. Insomma è un cliente scomodissimo per tutti, comprese, Atalanta, Inter e Juve che incroceranno il cammino della banda Italiano.