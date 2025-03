Fanpage.it - Tornare a casa da sole non è sicuro per le donne: “Tutte capiamo cosa vuol dire ‘Scrivi quando sei arrivata’”

In occasione dell'8 marzo con Laura De Dilectis, fondatrice dixstrada, associazione che si occupa di contrasto e sensibilizzazione sulla violenza di genere, Fanpage.it ha parlato del problema della sicurezza in strada per le. Nei suoi quattro anni di attività l'associazione ha provato a dare strumenti concreti: "Bisogna ascoltare le, non mettere in discussione quello che dicono".