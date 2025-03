Sport.quotidiano.net - Torna la ’Coppi e Bartali’. Tappa in città e provincia. Il via martedì 25 marzo

La data della Settimana Coppi e Bartali si avvicina,ndo a Ferrara dopo tantissimi anni con unache parte dal capoluogo per arrivare a Bondeno. Era infatti il 2001 quando nella prima, su viale Cavour, all’ombra del Castello, in una volata imperiosa vinse Ivan Quaranta in una bella giornata baciata dal sole e dal pubblico di quell’ormai lontano 27. Oggi, dopo oltre due decenni, la Settimana Coppi e Bartaliin terra ferrarese. Ancora una volta sarà lache aprirà la 5 giorni a tappe, il 25, organizzata dal Gs Emilia. Lunedì 24la carovana arriverà inper il rito delle operazioni preliminari al palazzo dello sport e inizierà a riempire lacon mezzi e corridori.25sarà puro spettacolo. La zona della partenza sarà in Piazza Castello e il bel rito del foglio firma inizierà alle 10.