Sport.quotidiano.net - Torna ’Donne in Corsa’. L’8 marzo del podismo

Arrivano oggi ad undici le edizioni diin, un’occasione per festeggiare l’8in modo speciale e comunitario. È una corsa riservata solo alle donne, i maschietti stavolta sono tutti di servizio. Gli storici promotori dell’iniziativa, Maurizio Pivetti per Uisp ed Eugenio di Prinzio per Podistica Interforze, ripropongono quest’anno la formula che comprende sia la corsa competitiva (poco meno di 100 iscritte, da Modena e Reggio ma anche da Mantova e Ferrara) e la camminata per tutte, con la ormai famosa maglia disegnata da Stefano Fioresi, che ogni anno cambia di colore. La maglia del 2025 sarà gialla con logo azzurro, e come ogni anno l’artista (che è anche podista) ha presentato, riprodotta anche sul volantino della corsa, una propria opera dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne.