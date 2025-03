Dayitalianews.com - Torino, operaio precipita da un tetto in cantiere e muore

Leggi su Dayitalianews.com

I colleghi lo avevano portato d’urgenza al pronto soccorso in condizioni gravissime, affermando che era caduto in casa, ma in realtà stavano cercando di coprire l’ennesimo incidente sul lavoro, che purtroppo ha avuto un epilogo drammatico. La vittima, undi 35 anni, originario dell’Egitto, è deceduto all’ospedale Giovanni Bosco di.Le indagini hanno rivelato che l’uomo era caduto da undi un capannone in ristrutturazione a Leini, nella provincia di. Secondo quanto emerso dai carabinieri della compagnia di Venaria, la caduta è stata di circa dieci metri. Invece di allertare i soccorsi, i suoi colleghi lo hanno caricato su un’auto e lo hanno portato direttamente al pronto soccorso. Ai medici, hanno raccontato che l’incidente fosse avvenuto in casa.L'articoloda uninproviene da Dayitalianews.