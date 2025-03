Donnapop.it - Tony Effe parla di Giulia De Lellis e del rapporto tra lei e sua madre: ecco cosa ha rivelato il cantante

Leggi su Donnapop.it

Nicolè Rapisarda in arteapertamente delconDeaccade tra il trapper romano e l’influencer? Tra i due c’è di mezzo la suocera? Scopriamo tutto di seguito!Leggi anche: Sapete che Achille Lauro eavevano litigato? Prima non sivano, ma ora.Ospite di Alessandro Cattelan,ha svelato alcuni dettagli impensabili della sua vita di coppia conDe. Mentre i gossip impazziscono tra le presunte liti, la gelosia reciproca e il desiderio di maternità di lei,veramente sta accadendo tra il trapper e l’influencer? Tira forse aria di rottura tra i due?tutta la verità! View this post on InstagramA post shared by SOSA (@baby777)diDeOspite di Stasera C’è Cattelan,ha raccontato ad Alessandro Cattelan alcuni retroscena della recente esperienza del Festival di Sanremo.