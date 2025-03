Biccy.it - Toffanin in lacrime per Eleonora Giorgi: “Se n’è andata come mia mamma”

Nell’ultimo annoè stata ospite di Silviaa Verissimo in numerose occasioni, per raccontare della sua terribile malattia, che poi l’ha portata via lunedì scorso. Proprio negli studi di Verissimo l’attrice di Mani di Velluto aveva condiviso speranze, nuove cure, la sofferenza e alla fine anche le riflessioni su quello che sembrava essere un triste finale inevitabile. Nell’ultima parte della puntata di oggi di Verissimo, Silviaprima delle anticipazioni su quello che vedremo domani, ha voluto ricordaree l’ha fatto con molta delicatezza. La conduttrice ha speso delle belle parole per lae ha anche detto quanto la sua storia le abbia ricordato quella di sua, morta cinque anni fa proprio di tumore. La padrona di casa al termine di un video commemorativo non è però riuscita a trattenere leed ha salutatocon un lungo applauso, al quale si è unito anche il pubblico in studio (qui il video).