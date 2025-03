Ilrestodelcarlino.it - Tipicità, luci sul made in Marche: "Da 33 anni vetrina dell’eccellenza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Angelica MalvataniFERMOPer arrivare abasta seguire il profumo delle olive ripiene appena fritte, cercare le mani di chi intreccia cappelli, riempirsi gli occhi di angoli di bellezza, di storia, con le note di un tango, il sapore dell’asado argentino, l’incontro di tradizioni e possibilità. Si è alzato ieri il sipario della 33° edizione del festival, al Fermo Forum, che racconta a Fermo lein tutte le loro declinazioni, dal cibo al vino, passando per i prodotti dell’artigianato, da aprire al mondo e all’Italia tutta. A tagliare il nastro l’attrice Maria Grazia Cucinotta che ha sottolineato il suo legame affettivo con lee con la città di Fermo in particolare: "Quando scopri questa regione non puoi non innamorartene, io non l’ho mai mollata da quando sono stata qui ormai moltifa.