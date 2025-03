Biccy.it - TimTales, cosa succederà dopo la morte di Tim Kruger? Il comunicato ufficiale

alla casa di produzioneora che il suo fondatore, Tim, è morto? Gli abbonati che hanno sottoscritto un abbonamento saranno felici di sapere che la macchina produttiva non smetterà di girare nuove scene. Fino ad oggi la regolare programmazione prevedeva due nuovi film a settimana ma ora è stato annunciato che per un breve periodo ne uscirà solo uno a settimana.“Come già sapete, abbiamo perso il nostro amato Tim. Il nostro team diè più che devastato” – si legge nel– “Capisco che anche voi siate in lutto per la sua perdita, proprio come lo siamo noi, e avete molte domande sul futuro di. Soprattutto, siamo profondamente grati per il vostro supporto e le vostre parole gentili. L’assenza di Tim lascia un vuoto insostituibile. Mentre cerco di affrontare questi tempi difficili, sono ancora impegnato a realizzare la visione e la passione che Tim aveva per”.