Internews24.com - Thuram Inter, il club vuole blindare Tikus! Salta la clausola sul contratto? I dettagli

di Redazione, illasul? Isulla situazione dell’attaccante franceseL‘mettere al sicuro Marcuse cancellare larescissoria da 85 milioni di euro attualmente presente nel suo, valido fino al 2028. Lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport. Sebbene la cifra sia elevata, la dirigenza nerazzurra non si sente completamente tranquilla e sta già lavorando per rimuovere questa, prevedendo anche un adeguamento dell’ingaggio per l’attaccante francese, che attualmente percepisce 6 milioni di euro a stagione.Secondo il quotidiano sportivo, la volontà di entrambe le parti di trovare un accordo è già evidente, un segnale che di solito indica che metà del lavoro è già fatto. Per aumentare lo stipendio dell’ex Gladbach, ilpotrebbe sfruttare il Decreto Crescita, la stessa agevolazione fiscale utilizzata per il recente rinnovo di Dumfries.