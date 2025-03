Juventusnews24.com - Thiago Motta svela i suoi ‘maestri’: ecco a chi si è ispirato il tecnico della Juventus. Quali nomi ha fatto in conferenza stampa

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani sera allo Stadium tra Juventus e Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni su Gasperini e non solo.

COSA HA PRESO DA GASPERINI – «Vorrei prendere tante alte cose ma ci vuole tempo. Filosofie diverse non lo so, principi diversi non lo so. È un allenatore che come me piace vedere la squadra giocare bene, che ha ritmo, intensità, dinamismo di gioco. Mi piace vedere una squadra che crea, che ha solidità difensiva. Ma ci sono cose diverse anche. Ho avuto anche altri allenatori, sono cresciuto con la filosofia di calcio del Barcellona, ero lì da 16 anni.