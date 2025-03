Inter-news.it - Thiago Motta si nasconde: «Scudetto? Abbiamo un’altra filosofia»

dribbla la domanda sullo, nonostante la sua Juventus si trovi solamente a meno sei dall’Inter capolista.PAURA– Oggi giornata di conferenze stampa per le big di Serie A, in attesa dell’incontro di questa sera tra Inter e Monza. Dopo le parole di Antonio Conte, che è ritornato nuovamente sul pari nello scontro diretto di sabato scorso, è stato il turno di. L’allenatore bianconero ha dribblato la domanda relativa alla classifica, nonostante la sua squadra si trovi solamente a meno sei punti dall’Inter capolista. Il suo pensiero: «allenato al livello tecnico, fisico e psicologico la partita contro l’Atalanta. Nonbisogno di perdere energia a cercare altre cose che non sia la partita in sé che la partita di domani. Essere concentrati sulla prossima, mettere tutta la nostra energia per affrontare la prossima avversaria.