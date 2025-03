Internews24.com - Thiago Motta frena sulle ambizioni scudetto: «Testa sull’Atalanta, non dobbiamo perdere energie su altre cose»

di RedazioneIl tecnico della Juventus,, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta: le sue paroleIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Atalanta, il tecnico dei bianconeriha risposto così, sviando l’argomento, sulla possibilità per la sua squadra di re-iscriversi alla lottacon Napoli e Inter qualora riuscisse a ottenere i 3 punti contro i bergamaschi.PARTITA DECISIVA – «Siamo concentrati alla prossima partita, conosciamo l’avversario, il loro livello. Dovremo essere al nostro massimo livello per competere con loro, non perdiamo energia su nient’altro. Rispetto per l’avversario ma anche mettere in pratica quello che abbiamo dentro per avere la vittoria».HA PENSATO PSICOLOGICAMENTE AL TERZO POSTO – «Abbiamo lavorato a livello tecnico, fisico e psicologico sulla partita con l’Atalanta.