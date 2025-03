Metropolitanmagazine.it - The White Lotus: ecco i segreti del make-up tra ventilatori, yoga e notti glamour

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La terza stagione di Theha trasportato gli spettatori nella splendida cornice della Thailandia, dove il lusso e il mistero si intrecciano in una nuova storia carica di tensione e ironia. Ma dietro le quinte, il vero protagonista è stato il clima tropicale, che ha messo a dura prova il team di trucco e parrucco della serie.Ma quali sono idel-up di The3?Rebecca Hickey,-up designer dello show targato HBO, ha svelato i retroscena della lavorazione in un ambiente caldo e umido, rivelando che il segreto per mantenere il trucco impeccabile è stato uno solo: una quantità esagerata di. “Non si trattava di semplici ventagli portatili,” racconta Hickey, “ma di veri e propri phon da 80 dollari.” Il team si è inoltre affidato a ombrelli e asciugamani freddi per aiutare il cast a resistere alle temperature elevate.