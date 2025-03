Tvzap.it - “The Voice Senior”, Arisa e Gigi D’Alessio incantano tutti: social in delirio (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv.“The”. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. I due coach del programma hanno incantato il pubblico con un duetto da brividi. (Continua.)Leggi anche: “The”, incidente dietro le quinte: cos’è successoLeggi anche: Lutto per “The”: l’annuncio di Antonella Clerici suiTutte le curiosità su “The”“The” è un programma televisivo di genere talent show, in onda in prima serata su Rai 1 dal 27 novembre 2020. Si tratta del primo spin-off di “Theof Italy” e va in onda dallo studio 2000 del Centro di produzione Rai di via Mecenate a Milano. Allo stesso modo della trasmissione da cui deriva, gli aspiranti cantanti si esibiscono davanti ad una giuria seduta su delle poltrone rosse con un pulsante davanti e completamente di spalle al cantante.