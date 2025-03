Liberoquotidiano.it - The Voice Cenior, ecco la fidanzata di Antonio Summa: tutti a bocca aperta, "la riconoscete?" | Video

Apparizione a sorpresa a TheSenior, lo show musicale del venerdì sera di Rai 1. Come da tradizione del programma condotto da Antonella Clerici, sul palco è salita una aspirante cantante "over" che tanto aspirante non è. In gara c'è, mai riflettori sono guadagnati dalla sua compagna, Cecilia Gayle. Gli appassionati di musica a casa avranno fatto un salto sulla sedia, ricordando i bei vecchi tempi (andati) degli Anni 90, quando la dance italiana imperversava sulle piste da ballo di tutto il mondo mietendo tormentoni a raffica. Protagonista di quell'epoca magica (per i discografici) era proprio la statuaria Cecilia, bellezza del Costa Rica ormai italiana d'adozione, non solo per il suo amore con. La vocalist infatti era l'interprete di hit clamorose di quel decennio come El Pam Pam ed El Tipitipitero.